Palmeiras está há 3 anos sem vencer mata-matas da Libertadores no Allianz

O Palmeiras recebe o River Plate, hoje, às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque e, além da chance de carimbar a vaga para a semifinal da Copa Libertadores, pode encerrar um jejum que supera três anos.

O que aconteceu

A última vitória alviverde como mandante em um mata-mata de Libertadores aconteceu em julho de 2022. Na ocasião, o time de Abel Ferreira goleou o Cerro Porteño por 5 a 0 pela volta das oitavas de final.

Desde então, foram sete empates, com quatro classificações e três eliminações. As quedas aconteceram contra Botafogo (oitavas de final de 2024), Boca Juniors (semifinal de 2023) e Athletico (semifinal de 2022).

Este ano, por exemplo, o Alviverde não saiu do 0 a 0 com o Universitário (PER) pelas oitavas de final, mas ficou com a vaga. O time encaminhou a classificação no jogo de ida, ao golear o time peruano por 4 a 0.

Apesar do jejum, o Palmeiras não precisa de uma vitória em casa para ir à semifinal. Com a vitória por 2 a 1 na Argentina, a equipe de Abel Ferreira se classifica com um empate. Já o River busca um triunfo por dois gols de saldo, ou de um para levar a disputa para os pênaltis. O vencedor deste confronto terá pela frente LDU (EQU) ou São Paulo.

Além disso, o Alviverde de Abel tem só uma derrota como mandante em mata-mata de Liberta, e terminou com vaga na final. O Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o River Plate pela semifinal de 2020, mas avançou pelo triunfo por 3 a 0 na Argentina.

Mata-mata da Libertadores na 'era Abel' no Allianz

2025

Palmeiras 0 x 0 Universitário - volta das oitavas de final

2024

Palmeiras 2 x 2 Botafogo - volta das oitavas de final

2023

Palmeiras 1 (2) x (4) 1 Boca Juniors - volta da semifinal

Palmeiras 0 x 0 Deportivo Pereira - volta das quartas de final

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - volta das oitavas de final

2022

Palmeiras 2 x 2 Athletico - volta da semifinal

Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG - volta das quartas de final

Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño - volta das oitavas de final

2021

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - ida da semifinal

Palmeiras 3 x 0 São Paulo - volta das quartas de final

Palmeiras 1 x 0 Univ. Católica - volta das oitavas de final

2020