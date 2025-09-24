'Palmeiras está mais preparado', diz Mauro Cezar sobre desafio no Allianz

O Palmeiras chega mais preparado para o confronto decisivo contra o River Plate na Libertadores do que em eliminações recentes em casa, afirma Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O time de Abel Ferreira venceu o jogo de ida na Argentina por 2 a 1 e tenta superar o histórico de eliminações em mata-matas no Allianz Parque desde 2022.

Dessa vez o Palmeiras está mais preparado do que em confrontos anteriores. E o adversário não vive uma crise ainda, digamos assim, porque não foi eliminado. Mas se for eliminado, como é mais provável que ocorra, vai ser ainda mais questionado o Marcelo Gallardo, justamente por conta dos investimentos de 60 milhões de dólares, muito dinheiro, muitos jogadores caros contratados. Mauro Cezar

O River tem inclusive cinco, seis remanescentes daquele jogo de 2020, temporada que foi até 2021. O Marcelo Gallardo voltou e repatriou muita gente. Então, o River está realmente com uma faca no pescoço.

Mauro Cezar

Casagrande: Situação de Lucas e Oscar no São Paulo é igual à de Neymar

O Lucas e Oscar estão pro São Paulo como o Neymar tá pro Santos, gente. É que pouco se fala na situação dos dois, mas o ano todo é machucado: machuca, volta, não joga bem, sai, volta, machuca, um mês, dois meses, volta. A situação é a mesma. É que o foco maior sempre é o Neymar, inclusive meu também.

A situação do Lucas e do Oscar é a mesma do Neymar para o Santos, a diferença é que o São Paulo está melhor. A crítica em cima do Neymar, que se machuca o tempo todo, ganha muito e não joga, serve para o Oscar e para o Lucas também.

Walter Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.