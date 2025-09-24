Palmeiras adota estratégia em treinos para ajudar na adaptação de elenco reformulado

O Palmeiras vive, em 2025, um ano de reformulação em seu elenco, a maior desde a chegada do técnico Abel Ferreira. A fim de facilitar a adaptação dos jogadores contratados nesta temporada, a comissão técnica adotou uma nova estratégia de treinos e tem comandado mais atividades no Allianz Parque.

Isso tem acontecido na véspera dos jogos na casa palmeirense e principalmente após a data Fifa. E a estratégia parece estar funcionando. O Verdão treinou um dia antes no palco do jogo antes de enfrentar o Internacional e o Fortaleza, e a equipe venceu ambos os compromissos.

Preparação para enfrentar o River Plate

Depois de dois dias de atividades na Academia de Futebol, Abel repetiu a receita e comandou, na noite da última terça-feira, um treino no Allianz Parque. O treinador orientou uma atividade e pôde esboçar um time titular, que é mantido em sigilo. Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta das quartas da Libertadores.

"O professor está fazendo essa metodologia nos últimos tempos e acho que está ajudando muito a gente para nos adaptar no campo. Tem muitos companheiros que novos que chegaram e isso ajuda muito para você ter uma noção de como é o movimento da bola, o posicionamento", destacou Gustavo Gómez.

"Acho que é importante isso, fizemos um treino lá já para preparar o jogo de amanhã que vai ser um muito importante para nós e fazer de tudo para conseguir a classificação. A verdade é que estamos vivendo um momento muito bom", seguiu o capitão.

Palmeiras tem janelas movimentadas

Nesta temporada, o Palmeiras perdeu 18 jogadores, entre empréstimos e saídas definitivas. Para repor as peças, o Verdão teve postura agressiva no mercado da bola, abriu os cofres e contratou 12 reforços. Ao todo, foram quase R$ 700 milhões investidos em apenas um ano.

Os atletas que chegaram neste ano foram: Carlos Miguel, Khellven, Micael, Bruno Fuchs, Jefté, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Ramón Sosa, Paulinho e Vitor Roque.

Por outro lado, deixaram o clube: Atuesta, Caio Paulista, Dudu, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Lázaro, Mayke, Marcos Rocha, Mateus, Michel, Naves, Richard Ríos, Rômulo, Rony, Vanderlan, Vitor Reis e Zé Rafael.

Palmeiras x River Plate: Gustavo Gómez projeta decisão

Gustavo Gómez foi um dos protagonistas da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate pela ida das quartas de final. O capitão palmeirense abriu o placar no Monumental, enquanto Vitor Roque anotou o outro gol. Com a vantagem, o Verdão joga apenas pelo empate.

"Acho que cada jogo de Libertadores é uma história para a gente e nós tentamos desfrutar isso, obviamente com responsabilidade porque sabemos que estamos representando a camisa do Palmeiras, que tem uma história muito linda na Libertadores, então a gente sempre trata de trabalhar para que essa história siga crescendo e também, obviamente, para que o torcedores saiam felizes depois de cada jogo de Libertadores", projetou.