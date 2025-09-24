Oviedo x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol
O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. Os catalães visitam o Oviedo às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere.
Onde assistir Real Oviedo x Barcelona ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Posições na tabela
Oviedo - 3 pontos em 5 jogos - 17º lugar
Barcelona - 13 pontos em 5 jogos - 2º lugar
Prováveis escalações
Provável escalação do Oviedo
Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo e López; Dendoncker, Sibo e Reina; Hassan, Rondóne e Chaira.
Técnico: Veljko Paunovic
Provável escalação do Barcelona
Joan García; Éric García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Olmo; Raphinha, Torres e Rashford.
Técnico: Hansi Flick
Arbitragem
- Árbitro: Miguel Ángel Ortiz
- Assistentes: José Antonio Garrido e Guillermo Santiago
- VAR: Valentín Pizarro