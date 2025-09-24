Topo

Oviedo x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

24/09/2025 20h00

O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. Os catalães visitam o Oviedo às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere.

Onde assistir Real Oviedo x Barcelona ao vivo?

    • TV: ESPN

    • Streaming: Disney+

Posições na tabela

Oviedo - 3 pontos em 5 jogos - 17º lugar

Barcelona - 13 pontos em 5 jogos - 2º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Oviedo

Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo e López; Dendoncker, Sibo e Reina; Hassan, Rondóne e Chaira.

Técnico: Veljko Paunovic

Provável escalação do Barcelona

Joan García; Éric García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Olmo; Raphinha, Torres e Rashford.

Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

  • Árbitro: Miguel Ángel Ortiz

  • Assistentes: José Antonio Garrido e Guillermo Santiago

  • VAR: Valentín Pizarro

