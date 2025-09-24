Topo

Operário vira sobre Amazonas e emenda 7º jogo seguido sem perder na Série B

24/09/2025 22h11

Nesta quarta-feira, pela 28ª rodada da Série B, o Operário recebeu o Amazonas no Estádio Germano Krüger e venceu por 2 a 1, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por Miranda e Gabriel Boschilia, enquanto Kevin Ramírez anotou para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Operário emendou o sétimo jogo seguido sem perder na competição (três vitórias e quatro empates) e pulou para a nona colocação, com 39 pontos. O Amazonas, por sua vez, seguiu em 19º, com os mesmos 27 somados.

? Resumo do jogo

? OPERÁRIO 2 x 1 AMAZONAS ?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Germano Krüger

? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 20h (de Brasília)

Gols

  • ? Kevin Ramírez, aos 21? do 1ºT (Amazonas)

  • ? Miranda, aos 29? do 1ºT (Operário)

  • ? Gabriel Boschila, aos 31? do 2ºT (Operário)

Os gols

O placar foi aberto aos 21 minutos, pelo Amazonas, com uma bela finalização de Kevin Ramírez de fora da área.

Porém, oito minutos depois, Boschilia, do Operário, colocou para Miranda completar com o pé esquerdo dentro da área.

A virada dos mandantes veio com Boschilia. O atleta cobrou falta e a bola passou por todos dentro da área até morrer no fundo das redes.

Próximos jogos

Operário

  • Enfrenta o Athletico-PR, no próximo sábado (27), na Ligga Arena, às 20h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B

Amazonas

  • Joga contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira (29), no Estádio Carlos Zamith, às 21h30, pela 29ª rodada da Série B

