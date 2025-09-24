Topo

Operário-PR bate Amazonas de virada e sonha com G-4 da Série B

24/09/2025 22h20

O Operário-PR venceu o Amazonas por 2 a 1 de virada na noite desta quarta-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 28ª rodada da Série B. A partida foi decidida por uma cobrança de bola parada na etapa final, com o time paranaense levando a melhor.

Com a vitória, o Operário-PR chegou a 39 pontos e ocupa a nona posição na tabela, mirando firme para a zona de classificação para a Série A de 2026. O Amazonas permaneceu com 27 pontos e segue na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento ao lado de Paysandu, Botafogo-SP e Volta Redonda.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque desde os minutos iniciais. O Amazonas abriu o placar em grande estilo aos 20 minutos, quando Kevin Ramírez recebeu fora da área, ajeitou o corpo e soltou uma bomba. A bola fez uma curva e entrou no meio do gol, sem chances para Elias.

O Operário não se abateu e respondeu pouco depois. Aos 28 minutos, Boschilia cobrou falta pela esquerda e Miranda apareceu livre na pequena área para desviar de cabeça e empatar. Após os gols, o ritmo diminuiu, mas os visitantes ainda chegaram a assustar em finalização de Castrillón bem defendida pelo goleiro.

Na etapa final, o Operário mostrou maior intensidade e tomou o controle das ações. O time da casa rondou a área do adversário e criou oportunidades até alcançar a virada. O gol saiu aos 30 minutos em nova cobrança de falta de Boschilia. O meia bateu fechado da direita, a bola atravessou a área e foi direto para a rede, surpreendendo a defesa e o goleiro Zé Carlos.

Depois da virada, o Amazonas tentou reagir, mas encontrou dificuldades para criar. O jogo ainda teve momento de tensão com a expulsão de Ademílson, que foi revertida para cartão amarelo após revisão do VAR, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

O Operário volta a campo no sábado, quando enfrenta o Athletico-PR às 20h30, na Arena da Baixada. O Amazonas recebe a Chapecoense na segunda-feira, às 21h30, no Estádio Carlos Zamith.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 1 AMAZONAS

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza (Diogo Mateus), Miranda, Giraldo e Gabriel Feliciano; Índio, Neto Paraíba (Ademilson), e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Vitor Pernambuco), Léo Cittadini (Pedro Vilhena) e Daniel Amorim (Léo Gaúcho). Técnico: Alex Souza.

AMAZONAS - Zé Carlos; Castrillón, Iverton (Aldair), Alvariño, Léo Coelho e Rafael Monteiro (Akapo); Larry Vásquez, Guilherme Xavier (Erick Varão) e Domingos; Kevin Ramírez (Joaquín Torres) e Henrique Almeida (Vitão). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Ramirez, aos 21 minutos e Miranda, aos 29 minutos do primeiro tempo; Boschilia aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ademilson e Pedro Vilhena (OPE); Iverton, Akapo, Larry Vásquez e Joaquín Torres (AMA).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (AP).

PÚBLICO - 4.414 torcedores.

RENDA - R$ 56.995,00.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

