Onde vai passar Vasco x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Vasco e Bahia entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Vasco vem de dois empates consecutivos no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Flamengo no fim de semana.
O Bahia não vence há três jogos. O Tricolor também empatou em 1 a 1 com o Ceará na rodada passada do nacional.
Cruz-Maltino quer se afastar da zona da degola. Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni busca vencer para se aproximar do G4.
Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Prime Vídeo (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.