Topo

Esporte

Onde vai passar Vasco x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fernando Diniz comanda o Vasco - Thiago Ribeiro/AGIF
Fernando Diniz comanda o Vasco Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 11h12

Vasco e Bahia entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Vendedora vascaína ganha onda de apoio após agressão de flamenguistas

Médico do Vasco que 'peitou' Diniz já salvou carreira de Rebeca Andrade

Médico tira Robert por concussão após 2 perguntas e não repete caso Brazão

O Vasco vem de dois empates consecutivos no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Flamengo no fim de semana.

O Bahia não vence há três jogos. O Tricolor também empatou em 1 a 1 com o Ceará na rodada passada do nacional.

Cruz-Maltino quer se afastar da zona da degola. Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni busca vencer para se aproximar do G4.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Prime Vídeo (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Procuradoria do STJD entra com recurso para aumentar a pena do atacante Bruno Henrique

Jake Paul e Tank Davis fecham aposta de R$ 10 milhões em luta de boxe entre eles

Thiago Silva comenta críticas após eliminação do Fluminense na Sul-Americana

Polêmica! Paddy Pimblett provoca Topuria e chama Bernabéu de 'buraco de m***'

Jovem 'chutou' bactéria no osso antes de empilhar vitórias no taekwondo

Argentinos não acreditam em virada do River contra Palmeiras: 'Outro nível'

Com mais de 2 metros de altura, Young aproveita chance no gol do São Paulo

Brasileirão chega a 19 trocas de treinador e supera média recorde de 2010; veja números

Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin F1, entra para equipe Andretti de Fórmula E

ATP 500 de Tóquio: primeira rodada é marcada por surpresas

Segundo CBF, arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos no 1º turno