Onde vai passar Palmeiras x River Plate pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e River Plate duelam por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Palmeiras tem a vantagem do empate após vencer a ida por 2 a 1. O River Plate precisa de dois gols de diferença para se classificar direto, enquanto uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O Alviverde vive um bom momento na temporada. No fim de semana, a equipe de Abel Ferreira goleou por 4 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro.

Rival na semifinal será conhecido amanhã. São Paulo e LDU medem forças no jogo da volta, às 19h, no Morumbis.

Palmeiras x River Plate -- Copa Libertadores