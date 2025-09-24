Topo

Onde vai passar Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Mano Menezes comanda o Grêmio - Maxi Franzoi/AGIF
Mano Menezes comanda o Grêmio - Maxi Franzoi/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 13h00

Grêmio e Botafogo se enfrentam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio quer embalar após a vitória sobre o rival no fim de semana. O Tricolor foi ao Beira-Rio e venceu o Internacional, de virada, por 3 a 2.

O Botafogo também vem de vitória na rodada passada. O Alvinegro recebeu o Atlético-MG e venceu por 1 a 0.

Grêmio x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

