Onde vai passar Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo
Atlético-MG e Bolívar entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Ninguém abriu vantagem no jogo de ida, que terminou empatado em 2 a 2. Dessa forma, quem vencer avança para a semifinal e nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.
O Galo vem de seis jogos seguidos sem vitória contando todas as competições e tenta retomar a boa fase. No fim de semana, a equipe comandada por Sampaoli perdeu para o Botafogo por 1 a 0, mesmo jogando todo o segundo tempo com um homem a mais.
Atlético-MG x Bolívar -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 24 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)