New York City x Inter Miami: Veja escalações e onde assistir ao jogo pela MLS

24/09/2025 08h00

Nesta quarta-feira, o Inter Miami de Lionel Messi e companhia visita o New York City, no Citi Field. O jogo está marcado para iniciar a partir das 20h30 (de Brasília) e é válido pela temporada regular da MLS.

Onde assistir New York City x Inter Miami?

Streaming: MLS League Pass e Apple TV+

Pontuações

New York City: 53 pontos em 30 jogos (7º colocado)

Inter Miami: 52 pontos em 28 jogos (8º colocado)

Prováveis Escalações

New York City: Freese, Kevin O'Toole, Raul Gustavo, Thiago Martins e Gray; Haak, Perea; Wolf, Moralez e Nicolás Fernández; Alonso Martínez.

Técnico: Pascal Jansen.

Inter Miami: Ustari, Allen, Falcón, Lujan e Weigandt; Bright, Sergio Busquets e Rodrigo De Paul; Jordi Alba, Lionel Messi e Allende.

Técnico: Javier Mascherano.

