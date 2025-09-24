New York City x Inter Miami: Veja escalações e onde assistir ao jogo pela MLS
Nesta quarta-feira, o Inter Miami de Lionel Messi e companhia visita o New York City, no Citi Field. O jogo está marcado para iniciar a partir das 20h30 (de Brasília) e é válido pela temporada regular da MLS.Onde assistir New York City x Inter Miami?
Streaming: MLS League Pass e Apple TV+
Pontuações
New York City: 53 pontos em 30 jogos (7º colocado)
Inter Miami: 52 pontos em 28 jogos (8º colocado)
Prováveis Escalações
New York City: Freese, Kevin O'Toole, Raul Gustavo, Thiago Martins e Gray; Haak, Perea; Wolf, Moralez e Nicolás Fernández; Alonso Martínez.
Técnico: Pascal Jansen.
Inter Miami: Ustari, Allen, Falcón, Lujan e Weigandt; Bright, Sergio Busquets e Rodrigo De Paul; Jordi Alba, Lionel Messi e Allende.
Técnico: Javier Mascherano.