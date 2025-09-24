Musetti: Arão treina normalmente e pode ser relacionado contra Bragantino

O volante Willian Arão voltou a treinar sem restrições após mais de dois meses afastado por lesão, destacou Lucas Musetti no Live do Santos.

Segundo ele, o jogador pode ser relacionado para enfrentar o Red Bull Bragantino, mas a decisão depende da resposta física nos treinos e do ritmo de jogo do atleta.

O Arão finalmente evoluiu. A princípio, apareceu melhor nos exames. Depois, foi a campo e finalmente ele teve um dia após o outro melhor. É a primeira vez. Porque, geralmente, era dois dias em campo e um na academia, dois dias na academia e um no campo, aí voltava. Agora são alguns dias. Primeiro ele treinou um pouquinho em campo depois mais. Agora ele treinou normalmente.

Lucas Musetti

O Vojvoda, eu ouvi uma frase que é muito boa, que é: 'ele é complexo taticamente, mas ele é simples para lidar'. Isso é muito legal porque ele tem um repertório tático, mas ele é simples para ensinar isso. O que acontece às vezes? O cara que é mais boleirão, mais simples, não entende tanto de tática. E o cara que entende muito de tática, ele entende tanto que ele não consegue transmitir, que ele acaba virando um professor.

Lucas Musetti

