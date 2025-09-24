Topo

Meia do Palmeiras projeta desafio contra o Sport e revela objetivo na Copa do Brasil feminina

24/09/2025 06h00

O time feminino do Palmeiras segue vivo na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, as Palestrinas enfrentam o Sport, a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. A meio-campista Joselyn Espinales celebrou a sequência da equipe no torneio e revelou o objetivo: conquistar a taça.

"Feliz demais por seguirmos em mais uma competição. A Copa do Brasil é um grande campeonato, que está voltando para o calendário do futebol brasileiro, é muito importante pra nós seguirmos vivas nessa disputa. Nosso objetivo é a taça e vamos trabalhar muito em busca dela", disse Espinales.

A campanha do Palmeiras na Copa do Brasil feminina

O Palmeiras estreou na competição na terceira fase, ocasião em que goleou o Avaí Kindermann por 4 a 0, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC). Depois, o Verdão eliminou o América-MG com uma vitória por 3 a 0, em Barueri.

"Contra o Sport teremos mais um grande desafio. Teremos a vantagem de jogar em casa, então teremos uma força a mais nesse duelo. Sabemos que uma competição mata-mata não permite erros, então vamos trabalhar muito focadas", projetou a meia.

A temporada do time feminino do Palmeiras

Paralelamente à Copa do Brasil, as Palestrinas ainda disputam o Campeonato Paulista, que ainda está na primeira fase. Na última segunda-feira, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando venceu a Ferroviária, em Araraquara, por 3 a 1. Espinales foi titular e disputou os 90 minutos.

Enquanto tenta se manter vivo no Estadual, o Palmeiras faz boa campanha no Estadual e segue na vice-liderança na primeira fase.

Próximos jogos das Palestrinas

Jogo: Palmeiras x Sport

Data e hora: 25 de setembro, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri

Jogo: São Paulo x Corinthians

Data e hora: 28 de setembro, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Santana do Parnaíba

