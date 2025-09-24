Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

Em entrevista ao UOL, o médico do Vasco, Rodrigo Sasson, explicou que bastou a primeira avaliação para concluir que o zagueiro Robert Renan não possuía condições de continuar no clássico com o Flamengo e que se fazia necessário implementar o protocolo de concussão.

Concussão cerebral pode ser definida por alterações temporárias da função cerebral após trauma na cabeça. Ela ocorre por movimento intenso ao cérebro no crânio após o impacto. Existem vários sintomas que podem aparecer com a concussão, imediatos ou tardios. Muitas vezes não é possível perceber o impacto imediatamente ou não há sintomas visíveis tão evidentes.

Por esse motivo há o protocolo de concussão com critérios específicos a serem realizados pela equipe médica. No caso do Robert Renan, logo na primeira avaliação foi diagnosticado que ele não tinha condições de continuar.

Rodrigo Sasson, médico do Vasco, ao UOL

Leitura labial do médico do Vasco, Robert e Diniz no clássico Flamengo x Vasco da Gama.



Após choque na cabeça, o médico obriga Robert a sair, mesmo contra a sua vontade. pic.twitter.com/0lOnCR3k4l ? VELLOSO (@vellosogg) September 22, 2025

Quais foram as técnicas utilizadas pelo médico?

Avaliação neurológica e perguntas específicas que avaliam memória e função cognitiva do atleta são fundamentais para a definição. Na presença de sintomas, o atleta deve ser retirado imediatamente da atividade física e iniciar o protocolo de tratamento e monitoramento.

Exatamente por haver sintomas que só podem ser evidenciados depois do trauma, há a necessidade de observação dias após a concussão. O protocolo SCAT é realizado e o atleta só deve ser liberado após estar completamente apto.

Rodrigo Sasson, médico do Vasco, ao UOL

Fora contra o Bahia, zagueiro precisa cumprir um total de 12 etapas

Robert Renan agora cumpre uma série de etapas obrigatórias até retornar aos gramados. Fora da partida contra o Bahia, hoje, às 19h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro — também como parte do protocolo de concussão cerebral — ele está na metade do processo.

Se tudo ocorrer bem na recuperação, o zagueiro pode ser liberado para a partida contra o Cruzeiro, neste sábado, em São Januário.

Algumas das etapas já foram aplicadas imediatamente após o choque de cabeça com o companheiro Barros, onde ficou por alguns segundos desacordado. Elas seguem a seguinte ordem:

Avaliação médica imediata

Início do protocolo de concussão

Nova avaliação médica

Hospital

Tomografia computadorizada

Monitoramento da equipe com a atleta em casa

SCAT ('Sports Concussion Assessment Tool' - Ferramenta de Avaliação de Concussão Esportiva)

Tratamento nos dias após a concussão

Progressão da carga

Treino sem impacto

Treino com impacto

Competição/jogo

O que é SCAT?