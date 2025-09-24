Topo

Esporte

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

Médico do Vasco, Rodrigo Sasson, conduz Robert Renan para fora do campo no clássico com o Flamengo - Thiago Ribeiro/AGIF
Médico do Vasco, Rodrigo Sasson, conduz Robert Renan para fora do campo no clássico com o Flamengo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

24/09/2025 05h30

Em entrevista ao UOL, o médico do Vasco, Rodrigo Sasson, explicou que bastou a primeira avaliação para concluir que o zagueiro Robert Renan não possuía condições de continuar no clássico com o Flamengo e que se fazia necessário implementar o protocolo de concussão.

Concussão cerebral pode ser definida por alterações temporárias da função cerebral após trauma na cabeça. Ela ocorre por movimento intenso ao cérebro no crânio após o impacto. Existem vários sintomas que podem aparecer com a concussão, imediatos ou tardios. Muitas vezes não é possível perceber o impacto imediatamente ou não há sintomas visíveis tão evidentes.

Relacionadas

Médico do Vasco que 'peitou' Diniz já salvou carreira de Rebeca Andrade

Reforma de São Januário: Vasco amplia prazo de opção de compra para empresa

Vendedora vascaína ganha onda de apoio após agressão de flamenguistas

Por esse motivo há o protocolo de concussão com critérios específicos a serem realizados pela equipe médica. No caso do Robert Renan, logo na primeira avaliação foi diagnosticado que ele não tinha condições de continuar.
Rodrigo Sasson, médico do Vasco, ao UOL

Quais foram as técnicas utilizadas pelo médico?

Avaliação neurológica e perguntas específicas que avaliam memória e função cognitiva do atleta são fundamentais para a definição. Na presença de sintomas, o atleta deve ser retirado imediatamente da atividade física e iniciar o protocolo de tratamento e monitoramento.

Exatamente por haver sintomas que só podem ser evidenciados depois do trauma, há a necessidade de observação dias após a concussão. O protocolo SCAT é realizado e o atleta só deve ser liberado após estar completamente apto.
Rodrigo Sasson, médico do Vasco, ao UOL

Fora contra o Bahia, zagueiro precisa cumprir um total de 12 etapas

Robert Renan agora cumpre uma série de etapas obrigatórias até retornar aos gramados. Fora da partida contra o Bahia, hoje, às 19h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro — também como parte do protocolo de concussão cerebral — ele está na metade do processo.

Se tudo ocorrer bem na recuperação, o zagueiro pode ser liberado para a partida contra o Cruzeiro, neste sábado, em São Januário.

Algumas das etapas já foram aplicadas imediatamente após o choque de cabeça com o companheiro Barros, onde ficou por alguns segundos desacordado. Elas seguem a seguinte ordem:

  • Avaliação médica imediata
  • Início do protocolo de concussão
  • Nova avaliação médica
  • Hospital
  • Tomografia computadorizada
  • Monitoramento da equipe com a atleta em casa
  • SCAT ('Sports Concussion Assessment Tool' - Ferramenta de Avaliação de Concussão Esportiva)
  • Tratamento nos dias após a concussão
  • Progressão da carga
  • Treino sem impacto
  • Treino com impacto
  • Competição/jogo

O que é SCAT?

É um conjunto de ferramentas padronizadas e atualizadas, como o SCAT-6, que ajuda profissionais de saúde e treinadores a avaliar e gerenciar atletas com suspeita de concussão cerebral, identificando a presença de sintomas, avaliando a função cognitiva e o equilíbrio, e orientando a tomada de decisões clínicas sobre o tratamento e o retorno do atleta à prática desportiva.
Rodrigo Sasson, médico do Vasco, ao UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Palmeiras recebe River Plate para confirmar favoritismo e vaga nas semifinais da Libertadores

Em má fase, dupla perde espaço e tem futuro incerto no Corinthians

Popó aposta em "pegada" para superar diferença de tamanho contra Wanderlei Silva

Meia do Palmeiras projeta desafio contra o Sport e revela objetivo na Copa do Brasil feminina

Luciano busca redenção e tenta findar jejum para levar São Paulo à semi da Libertadores

Após alívio, Santos volta a sofrer com lesões musculares

Grêmio e Botafogo brigam contra a irregularidade em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão

CBF e Latam negociam contrato de patrocínio à seleção brasileira

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

Bruninho autografa biografia nos Jogos da Juventude: 'Me vejo neles'

Erro em última queda é mantra para Palmeiras evitar novo drama em casa