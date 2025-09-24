Maresca destaca aprendizado no Chelsea em vitória sobre o Lincoln City

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, valorizou a vitória por 2 a 1 sobre o Lincoln City, da terceira divisão inglesa, pela Copa da Liga Inglesa. Segundo ele, o confronto foi uma "experiência inédita" para vários jogadores, que enfrentaram pela primeira vez o ambiente hostil típico de partidas contra equipes de divisões inferiores.

"É mais sobre desejo"

Maresca explicou que jogos como esse exigem mais do que técnica: é preciso "desejo, vencer a segunda bola e experiência". Ele citou os jovens Jamie Gittens e Jorrel Hato como exemplos de atletas que "nunca haviam jogado esse tipo de partida".

"Precisávamos dessa experiência"

O treinador destacou que "cinco ou seis jogadores" do elenco nunca haviam enfrentado times da League One ou League Two. Para ele, essa vivência será essencial em futuros confrontos semelhantes: "Se o próximo jogo for contra um time da League One ou League Two, a experiência será útil", afirmou.

Virada e classificação

Após sair atrás no placar, o Chelsea reagiu com gols de Tyrique George e Facundo Buonanotte, garantindo a classificação para a quarta rodada da competição. Maresca concluiu: "Muitos deles nunca jogaram esse tipo de jogo, então precisavam dessa experiência ? e foi uma ótima experiência, também porque vencemos".