Mais de 100 torcedores da Roma presos em Nice antes da partida da Liga Europa

Um clima tenso tomou conta do centro da cidade de Nice e mais de cem torcedores da Roma foram presos nesta quarta-feira, antes da partida entre as duas equipes em partida válida pela Liga Europa

Uma briga violenta ocorreu na noite de terça-feira, com projéteis sendo atirados contra policiais. Torcedores do time francês teriam provocado os simpatizantes do clube italiano gritando "A Lazio é a única coisa que existe em Roma". A Lazio é a grande rival da equipe grená na capital italiana.

Segundo informações da Associated Press, foi relatado que os dois grupos de torcedores não chegaram a se confrontar, pois não conseguiram romper o cordão policial.

"Uma força de mais de 200 policiais, incluindo duas unidades móveis, foi mobilizada no centro da cidade de Nice desde ontem para evitar qualquer perturbação da ordem pública e prendeu 102 indivíduos identificados como torcedores da Roma em posse de armas", disse a prefeitura da região em um comunicado.

"Esses indivíduos foram detidos... Todas as armas encontradas foram apreendidas. A intervenção rápida e massiva das forças de segurança evitou qualquer dano físico ou material", acrescentou.

A prefeitura do departamento de Alpes Marítimos informou que forças de segurança uniformizadas e à paisana serão mobilizadas em números ainda maiores na noite de quarta-feira, com mais de 400 policiais envolvidos, para "garantir uma presença visível e dissuasiva".