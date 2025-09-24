Luisão perde espaço no Santos após chegada de reforços

A movimentação do Santos na janela de transferências prejudicou Luisão. O zagueiro perdeu espaço após a chegada de dois reforços para o setor.

O garoto não foi relacionado para os últimos dois compromissos do Alvinegro Praiano. Ele ficou de fora do empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, e da vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro.

O último embate que Luisão apareceu no banco de reservas foi no 0 a 0 com o Fluminense, na estreia de Juan Pablo Vojvoda. Na ocasião, ele não entrou em campo.

A última vez que o zagueiro atuou foi na derrota de 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 21ª rodada da Série A.

Na temporada toda, Luisão soma apenas nove compromissos, sendo seis entre os titulares.

Concorrência forte

Na última janela de transferências, o Santos contratou dois zagueiros: Adonis Frías e Alexis Duarte. Os dois chegaram ao clube com altas expectativas.

Frías estrou com a camisa alvinegra diante do Atlético-MG. Na ocasião, entrou no decorrer do segundo tempo, após a expulsão de Zé Ivaldo. No embate seguinte, na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, jogou os 90 minutos e começou a jogada do gol de Guilherme.

Alexis Duarte, por sua vez, esteve no banco de reservas do Peixe pela primeira vez no San-São. O paraguaio, entretanto, não foi usado por Vojvoda.

A chegada da dupla deixa Luisão como sexta opção. Além de Frías e Duarte, o elenco conta com Luan Peres, João Basso e Zé Ivaldo.

Próximo jogo do Santos