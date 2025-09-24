Luciano vive seca de gols e terá de acertar a mira para ajudar o São Paulo

Camisa 10 e principal referência ofensiva do São Paulo, Luciano chega à decisão desta quinta, contra a LDU, carregando uma marca incômoda: 11 jogos seguidos sem balançar as redes.

Na seca

Luciano é o vice-artilheiro da temporada do Tricolor, com 11 gols marcados, e líder em assistências, com seis. Apesar disso, o atacante atravessa o período mais longo sem marcar em 2025. E justamente no momento mais importante para o clube.

O último gol foi diante do Juventude, há dois meses, em 24 de julho. Desde então, a lista de jogos sem sucesso é extensa: Fluminense, Internacional, Vitória, Cruzeiro, Atlético-MG, duas vezes contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil, duas contra o Atlético Nacional pela Libertadores, além de LDU e Santos.

A seca ganhou peso extra porque no jogo de ida, em Quito, o camisa 10 desperdiçou chances claras.

Após a derrota por 2 a 0 para a LDU, Luciano demonstrou frustração logo na saída do gramado: "Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, jogo complicado, qualquer gol nos ajudaria e facilitaria pro jogo de volta. Quando eu tiver a chance, tenho que concluir em gol", reconheceu.

O momento delicado contrasta com a responsabilidade que carrega. Sem Calleri e André Silva, ambos fora por lesão, Luciano se tornou a principal aposta de Hernán Crespo para comandar o ataque.

E a tarefa de voltar a decidir agora recai sobre ele, justamente quando o São Paulo mais precisa de protagonismo no setor ofensivo.

O segundo ato da decisão por vaga nas semifinais da Copa Libertadores acontece nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). Uma vitória por três ou mais gols de saldo dá vaga ao Tricolor ainda no tempo normal, enquanto um triunfo por dois gols de saldo encaminha a decisão aos pênaltis. Qualquer outro resultado, o time estará eliminado.