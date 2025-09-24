Luciano busca redenção e tenta findar jejum para levar São Paulo à semi da Libertadores

O São Paulo terá pela frente um compromisso que pode definir os rumos da temporada. Já nesta quinta-feira, o Tricolor paulista recebe a LDU, do Equador, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis.

A partida de ida teve um personagem marcante do lado são-paulino, mas negativamente. Luciano ficou muito marcado pelas chances claras perdidas, e o São Paulo acabou derrotado por 2 a 0. Agora, o camisa 10 irá em busca da redenção para tentar levar o Tricolor à semifinal.

No primeiro jogo, em solo equatoriano, Luciano perdeu uma oportunidade claríssima de gol nos acréscimos. O atacante recebeu grande passe dentro da área, ficou cara a cara e tirou a marcação do goleiro, mas demorou a definir e finalizou em cima do zagueiro, mesmo com o gol aberto.

Com dez minutos da segunda etapa, recebeu dentro da área novamente, mas finalizou no canto para defesa de Valle. Já na reta final, novamente saiu na cara do goleiro, mas chutou em cima do rival. Após a partida, o atacante chegou a fazer um mea-culpa e disse que "não poderia perder" esses gols.

? Treino de olho na decisão de quinta-feira e bate-papo com Enzo! Fique por dentro dos detalhes das atividades desta terça-feira! ? Assista completo: https://t.co/88m8l8mD5d#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/BqLmZSI6OV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 23, 2025

O São Paulo criou o suficiente para retornar com um melhor placar ao Brasil, mas acabou parando na falta de eficiência de Luciano. O capitão tricolor, portanto, terá a oportunidade de decidir a partida de volta e se redimir com a torcida tricolor.

O camisa 10 já provou que pode ser decisivo para o São Paulo. Neste ano, por exemplo, ele foi fundamental nos dois triunfos sobre o Náutico, na Copa do Brasil. Ele foi o autor de três dos quatro gols do time na classificação tricolor às oitavas de final.

Já na atual edição da Copa Libertadores, Luciano soma três participações em gols em nove jogos (uma bola na rede e duas assistências). O atacante, porém, entrou no segundo tempo na maioria das partidas, sendo titular em apenas quatro delas.

Luciano completa 2 meses de jejum

Luciano recuperou o protagonismo no São Paulo na chegada do técnico Hernán Crespo. O capitão são-paulino chamou a responsabilidade na ausência de peças importantes que estavam no departamento médico, como Oscar e Lucas, e foi o 'homem-gol' no começo da segunda passagem do treinador.

Em seus primeiros cinco jogos sob comando de Crespo, Luciano contribuiu com três gols e três assistências. O desempenho do camisa 10, no entanto, sofreu uma queda de rendimento considerável. Neste 24 de setembro, ele completou dois meses sem balançar as redes.

O último gol de Luciano pelo São Paulo foi justamente no dia 24 de julho. Na ocasião, o jogador foi decisivo e anotou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Agora, Luciano vai atrás não só de recuperar o protagonismo no São Paulo, mas também de findar esse jejum e se redimir com a torcida são-paulina. O atacante deve ser titular, enquanto Ferreirinha, Dinenno, Rigoni e Tapia brigam pela segunda vaga no ataque tricolor.

Do que o São Paulo precisa para avançar?

Com a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o São Paulo precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para se classificar às semifinais da Libertadores no tempo normal. Em caso

Números de Luciano na temporada

43 partidas (29 como titular)

11 gols

6 assistências

17 participações em gols

18 vitórias, 13 empates e 12 derrotas

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)