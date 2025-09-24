Líderes da Gaviões vão à sede do Corinthians para cobrar Stabile, mas não encontram presidente

Líderes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foram ao Parque São Jorge na tarde desta quarta-feira para fazer cobranças ao presidente do clube, Osmar Stabile. O mandatário, no entanto, não estava no local.

De acordo com a nota divulgada pela Gaviões, os organizados foram recebidos no quinto andar pela secretária de Stabile. A reunião não estava agendada.

Posteriormente, ao ser informado da presença dos torcedores, Osmar ligou para o presidente da Gaviões, Alexandre Domênico, o Alê, e marcou um encontro para esta quinta-feira.

A ida à sede do Corinthians, porém, não foi em vão. Isso porque os organizados se reuniram com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, para discutir os rumos políticos do Timão.

Qual o motivo da ida à sede?

A Gaviões da Fiel não especificou o motivo da ida ao Parque São Jorge. A tendência, porém, é que os torcedores queiram buscar explicações sobre a presença de Andrés Sanchez na reunião da diretoria alvinegra com a Caixa Econômica Federal. O encontro tinha como objetivo tratar da renegociação da taxa de juros pelo financiamento da Neo Química Arena.

Durante madrugada desta quarta-feira, o presidente da organizada, Alê, publicou em sua conta oficial no Instagram um desabafo sobre o episódio.

"Até quando estaremos nas mãos do 'menos pior?' Até quando um grupo político, que é o câncer do Corinthians, estará à frente de reuniões importantes? Quem mentiu para a Fiel Torcida tem que pagar", escreveu.

Manhã de trabalho firme! ??? O Timão segue concentrado para a sequência do Brasileirão! ?? Assista ao vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/M7d6Vyguw5#VaiCorinthians pic.twitter.com/3mWQLJ469q ? Corinthians (@Corinthians) September 24, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela