Khamzat Chimaev provoca Imavov e De Ridder em disputa por chance ao título

Campeão dos médios (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev voltou a chamar atenção nas redes sociais com uma resposta curta, porém provocativa, sobre quem poderá ser seu próximo oponente na divisão. Em uma publicação do perfil 'TNTSportsUFC' no 'Instagram', o lutador checheno comentou: "Tanto faz, dá no mesmo", em tom de deboche ao ser citado ao lado de Nassourdine Imavov e Reinier de Ridder, dois nomes cotados para disputar o cinturão (clique aqui).

Atualmente número 2 do ranking, Imavov vem de uma vitória sólida sobre Caio Borralho, resultado que o coloca com força na briga pela próxima oportunidade de título. Já o holandês De Ridder, ex-campeão duplo do ONE Championship, enfrentará Brendan Allen no UFC Vancouver, dia 18 de outubro. Caso leve a melhor, alcançará cinco vitórias consecutivas desde sua estreia no Ultimate e entrará de vez na disputa pelo topo da divisão.

Confiança de campeão

Mesmo com a crescente movimentação entre os principais nomes da categoria, Chimaev mantém o discurso confiante e desafiador que o acompanha desde sua chegada ao UFC. A declaração "dá no mesmo" reforça sua postura de superioridade e envia um recado direto: nenhum dos postulantes parece representar ameaça real ao reinado do checheno.

Com a definição do próximo adversário a caminho, o confronto marcará a primeira defesa de título do 'Lobo', como é conhecido. Chimaev conquistou o cinturão ao superar o então campeão Dricus du Plessis, consolidando-se como o novo líder da categoria até 84 kg.

