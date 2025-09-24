Topo

Esporte

Khamzat Chimaev provoca Imavov e De Ridder em disputa por chance ao título

24/09/2025 13h35

Campeão dos médios (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev voltou a chamar atenção nas redes sociais com uma resposta curta, porém provocativa, sobre quem poderá ser seu próximo oponente na divisão. Em uma publicação do perfil 'TNTSportsUFC' no 'Instagram', o lutador checheno comentou: "Tanto faz, dá no mesmo", em tom de deboche ao ser citado ao lado de Nassourdine Imavov e Reinier de Ridder, dois nomes cotados para disputar o cinturão (clique aqui).

Atualmente número 2 do ranking, Imavov vem de uma vitória sólida sobre Caio Borralho, resultado que o coloca com força na briga pela próxima oportunidade de título. Já o holandês De Ridder, ex-campeão duplo do ONE Championship, enfrentará Brendan Allen no UFC Vancouver, dia 18 de outubro. Caso leve a melhor, alcançará cinco vitórias consecutivas desde sua estreia no Ultimate e entrará de vez na disputa pelo topo da divisão.

Confiança de campeão

Mesmo com a crescente movimentação entre os principais nomes da categoria, Chimaev mantém o discurso confiante e desafiador que o acompanha desde sua chegada ao UFC. A declaração "dá no mesmo" reforça sua postura de superioridade e envia um recado direto: nenhum dos postulantes parece representar ameaça real ao reinado do checheno.

Com a definição do próximo adversário a caminho, o confronto marcará a primeira defesa de título do 'Lobo', como é conhecido. Chimaev conquistou o cinturão ao superar o então campeão Dricus du Plessis, consolidando-se como o novo líder da categoria até 84 kg.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Khamzat Chimaev provoca Imavov e De Ridder em disputa por chance ao título

Renato Gaúcho se despede do Flu e critica 'gênios que destroem o futebol'

Mais de 100 torcedores da Roma presos em Nice antes da partida da Liga Europa

Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

Jogo do Palmeiras hoje (24) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Onde vai passar Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Barboza rasga elogios a Davide no comando do Botafogo: "Trouxe treinos do Real Madrid"

Procuradoria do STJD entra com recurso para aumentar a pena do atacante Bruno Henrique

Arne Slot, técnico do Liverpool, critica Ekitiké após expulsão: "Estúpido"

Jake Paul e Tank Davis fecham aposta de R$ 10 milhões em luta de boxe entre eles