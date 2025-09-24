Jovem 'chutou' bactéria no osso antes de empilhar vitórias no taekwondo

Topo

Nicolas Kalkmann (2º da esquerda para a direita) brilhou nos Jogos da Juventude - Gabriel Heusi / COB
Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

24/09/2025 12h00

Aos 16 anos, Nicolas Kalkmann carrega na bagagem mais que medalhas: carrega cicatrizes, lágrimas e a força de quem se recusou a desistir.

Bicampeão nos Jogos da Juventude, em Brasília, na categoria até 48 kg do taekwondo, ele transformou um susto de vida em combustível para seguir no esporte que ama: o taekwondo.

Pratico taekwondo desde os 6 anos. Em 2022, meu professor conversou com minha mãe e disse que eu tinha potencial. Eu nunca tinha pensado em competir, mas logo nos primeiros torneios os resultados vieram. Parecia que eu tinha nascido para isso.
Nikolas Kalkmann

A caminhada, porém, trouxe provas duríssimas. Nicolas conviveu com dores intensas na canela, diagnosticadas primeiro como microfraturas.

O choque veio depois em forma de novo diagnóstico: osteomielite, uma bactéria no osso que poderia até comprometer sua vida.

O médico me falou que eu corria risco de ter septicemia. Eu já estava com osteomielite, continuava chutando, viajando de avião, o que não era indicado. Foi desesperador. Eu em Pernambuco e minha família em Santa Catarina. Chorei a noite inteira. Minha carreira tinha acabado de começar e eu achava que ia perder a perna.
Nikolas Kalkmann

A cirurgia, a internação e os três meses de recuperação não o derrubaram. Ao contrário: fortaleceram sua vontade. No retorno às competições, ainda com receio, conquistou o bronze — prova de que estava de volta para lutar.

Hoje bicampeão brasileiro e integrante da seleção nacional, Nicolas não esconde a gratidão. "Se eu não tivesse começado lá atrás, aos 6 anos, não seria quem sou hoje. Foi no tatame que aprendi disciplina, maturidade, respeito e até a olhar mais para o próximo. O esporte acolhe, transforma. Basta dar o primeiro passo — depois ninguém mais quer parar."

O horizonte está traçado: os Jogos Olímpicos. Se Los Angeles 2028 ainda estará fora de alcance pela idade, Dakar 2026 — nos Jogos Olímpicos da Juventude — é uma meta real. "Minha categoria é olímpica e eu torço para que ela esteja no programa. Vou me dedicar ao máximo para conquistar essa vaga."

Entre dor e sonho, Nicolas segue firme. Cada chute, cada medalha e cada lágrima reafirmam seu amor incondicional pelo taekwondo.

