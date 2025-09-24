Mauro Cezar: Tendência no Flamengo é Jorginho jogar contra Estudiantes

O Flamengo deve ter Jorginho de volta para o jogo decisivo contra o Estudiantes na Libertadores, afirma Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Após vencer o jogo de ida no Maracanã por 2 a 1, o time carioca conta com a volta do meio-campista, que deve retornar ao time titular após um mês.

O Jorginho vai jogar, tudo indica, porque inclusive já foi até disponibilizado a entrevista dele para a imprensa pelo pessoal da comunicação do Flamengo. O Jorginho, tudo indica, vai jogar. Mauro Cezar

Ele foi guardado para ficar 100% e por isso não esteve em campo contra o Vasco, por exemplo, para poder jogar essa partida de amanhã. Mauro Cezar

Além de Jorginho, o lateral esquerdo Alex Sandro também estará à disposição de Filipe Luís. Ambos retornam de lesão muscular.

'Palmeiras está mais preparado', diz Mauro Cezar sobre desafio no Allianz

Dessa vez o Palmeiras está mais preparado do que em confrontos anteriores. E o adversário não vive uma crise ainda, digamos assim, porque não foi eliminado. Mas se for eliminado, como é mais provável que ocorra, vai ser ainda mais questionado o Marcelo Gallardo, justamente por conta dos investimentos de 60 milhões de dólares, muito dinheiro, muitos jogadores caros contratados. Mauro Cezar

O River tem inclusive cinco, seis remanescentes daquele jogo de 2020, temporada que foi até 2021. O Marcelo Gallardo voltou e repatriou muita gente. Então, o River está realmente com uma faca no pescoço.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.