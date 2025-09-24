Jorginho celebra retorno ao Flamengo: "Vontade de jogar é grande"

Após quatro partidas fora por conta de um edema na coxa esquerda, o volante Jorginho está pronto para retornar ao Flamengo no duelo contra o Estudiantes, pela Copa Libertadores da América. Em entrevista à Fla TV, o jogador expressou sua ansiedade e motivação para voltar a vestir a camisa rubro-negra.

"A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo", afirmou Jorginho.

Jorginho: confiança no Flamengo

O volante também destacou o espírito do grupo diante do desafio continental, reforçando a confiança da equipe para o confronto decisivo. O Flamengo entrará em campo na Argentina contra o Estudiantes com a vantagem de poder empatar para avançar à semifinal da Libertadores.

"A gente está muito confiante para esse grande jogo, vai ser muito difícil. Temos que continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor nosso futebol e tudo que trabalhamos", completou.

Jorginho não atua desde a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, em 25 de agosto, e vinha se recuperando no Ninho do Urubu. Sua volta representa um reforço importante para o meio-campo rubro-negro, especialmente em um momento de alta exigência técnica e emocional.