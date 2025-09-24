Jogo do Vasco hoje (24) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Vasco recebe o Bahia na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O Vasco soma dois empates seguidos no Brasileirão. O mais recente foi diante do Flamengo no fim de semana, no Maracanã, que terminou com o 1 a 1.

Os visitantes não vencem há três jogos. O Bahia também vem de um empate com o Ceará, em 1 a 1, no Castelão.

O Cruz-Maltino quer vencer em casa para ficar mais longe da zona de rebaixamento. Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni quer os pontos para se aproximar do G4.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)

24 de setembro, às 19h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Prime Vídeo (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

