Jogo do Palmeiras hoje (24) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 13h00

O Palmeiras recebe o River Plate na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras venceu por 2 a 1 na ida e agora pode até empatar. Já o River Plate precisa de dois gols de diferença para se classificar direto, enquanto uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O Alviverde chega confiante após uma sequência positiva de resultados. No fim de semana, a equipe de Abel Ferreira aplicou 4 a 1 sobre o Fortaleza pelo Brasileirão.

Adversário na semifinal será conhecido amanhã. São Paulo e LDU duelam pelo jogo da volta, às 19h, no Morumbis.

Palmeiras x River Plate -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

