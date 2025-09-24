Jake Paul e Tank Davis fecham aposta de R$ 10 milhões em luta de boxe entre eles

A luta de exibição entre Jake Paul e Gervonta 'Tank' Davis, marcada para o dia 14 de novembro, acaba de ganhar mais um atrativo. Durante a segunda coletiva de imprensa promocional, realizada na terça-feira (23), em Miami (EUA), os protagonistas do show concordaram em apostar um valor milionário no resultado do combate.

Tudo começou quando o 'streamer' Adin Ross pegou o microfone destinado às perguntas e propôs uma aposta a Tank Davis. O campeão mundial de boxe relembrou que eles já haviam firmado uma aposta de 200 mil dólares e sugeriu aumentar a quantia para 500 mil dólares.

A partir daí, Jake Paul assumiu a aposta de Ross para si e passou a aumentar a quantia em jogo, até que ele e Tank Davis chegassem ao valor de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,6 milhões). O valor final, por sinal, foi sugerido pelo campeão peso-leve (até 61,2 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA), que cogitou doar parte do dinheiro em caso de vitória, mas não tudo.

"2 milhões de dólares? Não posso nem dizer (o que eu compraria) porque os filhos da p*** ficariam com ódio de mim por isso. Então, vou relaxar. Talvez eu doe. Não vou doar 2 milhões de dólares. Eu venho do gueto. Não vou fazer isso. Vou dar alguma coisa, mas não vou dar 2 milhões de dólares. Não sou tão rico assim", declarou Davis.

Exibição terá vencedor

Mesmo sendo oficialmente uma luta de exibição, muito por conta da diferença de tamanho entre os rivais, o duelo entre Jake Paul e Tank Davis terá um vencedor, ainda que o resultado final não seja incluído no currículo profissional de nenhum dos dois pugilistas. Caso não haja um nocaute antes do final dos dez rounds de três minutos cada, o confronto será decidido nas papeletas dos três juízes laterais escalados para pontuar a disputa.

