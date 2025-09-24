Itália atropela Bélgica e avança às semifinais do Mundial de Vôlei Masculino
Atual campeã mundial, a Itália confirmou sua força ao vencer nesta quarta-feira a Bélgica por 3 sets a 0 (25-13, 25-18, 25-18) nas quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, disputado em Pasay City, Filipinas. A vitória teve sabor de revanche, já que os belgas haviam surpreendido os italianos na fase de grupos.
Domínio técnico
Com um desempenho dominante desde o início, a Itália impôs ritmo forte no saque e no bloqueio, neutralizando as principais armas da Bélgica. O primeiro set foi um passeio, com os italianos abrindo larga vantagem e fechando em 25 a 13. Nos dois sets seguintes, a Bélgica tentou reagir, mas a consistência da Azzurra prevaleceu.
Rumo ao bicampeonato
A vitória garante à Itália uma vaga nas semifinais, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Polônia e Turquia. A equipe italiana segue firme na busca pelo bicampeonato consecutivo, o que seria o seu quinto título na história dos Mundiais.
Campanha belga digna
O resultado reforça o favoritismo da Itália e mostra que a derrota na fase inicial foi apenas um tropeço momentâneo. A Bélgica, por sua vez, encerra sua participação com dignidade, tendo mostrado evolução e capacidade de competir em alto nível.