Internacional treina focado no duelo com o Juventude pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Internacional deu sequência à preparação para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Antes de irem a campo, os jogadores fizeram exercícios físicos na academia do CT Parque Gigante. Em seguida, trabalharam a posse de bola, antes do treinamento tático. Na manhã desta quinta-feira, o Colorado segue com a preparação para o confronto do final de semana.

? Quarta-feira de trabalho! Equipe deu sequência nas atividades para o duelo com o Juventude no fim de semana. #VamoInter ?? pic.twitter.com/qvI7jRT2oa ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 24, 2025

Após a derrota no clássico contra o Grêmio por 3 a 2, o técnico Roger Machado foi demitido e, até o momento, o clube segue sem um comandante à beira do gramado. Para pegar o Juventude, o lateral esquerdo Bernabei não estará à disposição, já que foi expulso nos minutos finais do Gre-Nal.

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Internacional tem apenas o Brasileirão no calendário. Na competição nacional, o clube não vence há dois jogos e ocupa a 13ª posição na tabela, com 27 pontos conquistados.