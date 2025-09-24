Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico
O Internacional anunciou, na noite desta quarta-feira, Ramón Díaz como novo técnico do clube. Ele assina com o Colorado até o final de 2026.
O que aconteceu
Ramón Díaz chega para substituir Roger Machado, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal do último domingo. O argentino será acompanhado de seu filho e principal auxiliar técnico, Emiliano Díaz.
O último trabalho de Ramón Díaz foi no Olimpia, do Paraguai, onde ficou pouco mais de um mês. No período, teve duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete jogos.
No Brasil, o argentino de 66 anos já trabalho no Vasco e no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2025.
No Brasileirão, o Inter ocupa a 14º posição, com 27 pontos. O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 22.
Ramón Díaz será o oitavo técnico a comandar o Colorado com Alessandro Barcellos como presidente, cargo que ocupa desde 2021.