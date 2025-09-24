Inter define perfil e se aproxima de acerto com técnico Ramón Diaz

O Internacional está próximo de oficializar a contratação do técnico Ramón Díaz, de 66 anos, que já teve experiência por Vasco e Corinthians no futebol brasileiro. Seu último trabalho foi no Olimpia, do Paraguai, em uma passagem curta e sem destaque.

Histórico vencedor no Timão

No Corinthians, Ramón foi responsável por encerrar um longo jejum de títulos, conquistando o Campeonato Paulista de 2025, o que reforça seu perfil vencedor e experiente.

Perfil moderado agrada à diretoria

A diretoria colorada chegou a iniciar conversas com Luis Zubeldía, ex-São Paulo, mas optou por um perfil mais moderado e estável, considerado ideal para o momento do clube. Ramón Díaz se encaixa nesse perfil e é visto como nome capaz de reorganizar o elenco após a saída de Roger Machado, demitido após derrota para o Grêmio.

Estreia pode ser já no sábado

A intenção do clube é fechar o acordo o quanto antes para que o novo treinador tenha tempo de comandar treinos durante a semana e estrear já no sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul.