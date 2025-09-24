Igor Jesus faz dois, mas Antony marca e Betis arranca empate do Forest
Nesta quarta-feira, com gol de Antony no final do jogo, o Betis empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2, no Estádio Olímpico de La Cartuja, pela primeira rodada da Liga Europa. Igor Jesus balançou as redes para o time inglês.
Situação da tabela
Com o resultado, Betis e Nottingham Forest anotam seus primeiros pontos no torneio continental e aparecem no top 8 da tabela de classificação.
? Resumo do jogo
?REAL BETIS 2 x 2 NOTTINGHAM FOREST?
? Competição: 1ª rodada da Liga Europa
?? Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha
? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ? Cédric Bakambu, aos 15' do 1ºT (Real Betis)
- ? Igor Jesus, aos 18' do 1ºT (Nottingham Forest)
- ? Igor Jesus, aos 23' do 1ºT (Nottingham Forest)
- ? Antony, aos 40? do 2ºT (Real Betis)
Como foi o jogo
O Betis inaugurou o marcador logo aos 15 minutos, com Cédric Bakambu. O centroavante recebeu de Antony dentro da área e acertou um chute no ângulo do goleiro Matz Sels.
Igor Jesus empatou para os visitantes aos 18 minutos, finalizando de dentro da pequena área após cruzamento de Morgan Gibbs-White. Ainda no primeiro tempo, aos 23, o brasileiro aproveitou cobrança de escanteio para anotar de cabeça.
A etapa complementar foi de domínio do Betis, que permaneceu no ataque durante boa parte do tempo e conseguiu empatar aos 40 minutos. Antony recebeu cruzamento de Marc Roca do lado esquerdo do ataque e finalizou cruzado para deixar tudo igual.
Próximos jogos
Real Betis
- Real Betis x Osasuna (7ª rodada do Campeonato Espanhol)
- Data e horário: 28/09/2025 (domingo) às 16h
- Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha
Nottingham Forest
- Nottingham Forest x Sunderland (6ª rodada do Campeonato Inglês)
- Data e horário: 27/09/2025 (sábado) às 13h30
- Local: City Ground, em Nottingham
Veja outros resultados pela Liga Europa:
PAOK 0 x 0 Maccabi Tel Aviv
Estrela Vermelha 1 x 1 Celtic
Dinamo Zagreb 3 x 1 Fenerbahçe
Malmo 1 x 2 Ludogorets
Freiburg 2 x 1 Basel
Braga 1 x 0 Feyenoord
Nice 1 x 2 Roma