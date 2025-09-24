Topo

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas

24/09/2025

O ex-mesatenista brasileiro Hugo Hoyama, que se recupera de uma cirurgia no coração, deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em breve, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira pelo Hospital do Coração (HCor).

Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte. Ele está internado desde o dia 12 de setembro, quando deu entrada no hospital com dores no peito.

"O HCor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que receba alta da Unidade de Terapia Intensiva para o quarto nas próximas 24 horas", diz o boletim.

Em entrevista ao GE, o ex-atleta afirmou que a recuperação tem sido positiva e que espera voltar logo para casa. "Estou bem, me recuperando. Acho que em uns cinco ou seis dias estarei de volta para casa", disse.

Hoyama, de 56 anos, é o maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, com 15 conquistas. Ele se aposentou das competições internacionais em 2013 e atualmente é embaixador do tênis de mesa brasileiro.

