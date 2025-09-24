Topo

Hugo Hoyama tem previsão de alta da UTI até esta quinta-feira

Hugo Hoyama está internado desde o último dia 12, após cirurgia no coração Imagem: Reprodução/Instagram/@hugohoyama
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

24/09/2025 15h26

Hugo Hoyama tem previsão de receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 24 horas.

Ídolo do tênis de mesa brasileiro, ele está internado desde o dia 12 de setembro no Hospital do Coração, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia na última segunda-feira, após sofrer um infarto.

O que aconteceu

O boletim médico desta tarde indica que Hoyama "segue evoluindo bem". O ex-atleta passou por uma cirurgia de revascularização após ser diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que receba alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 24 horas.

O miocárdio é o músculo cardíaco responsável por bombear sangue para todo o corpo. "Ele é composto por células musculares especializadas, chamadas cardiomiócitos, que possuem a capacidade única de contração rítmica e contínua, essencial para a manutenção da circulação sanguínea", de acordo com o site da clínica Saadi.

Hugo é o segundo atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze — perde apenas para o nadador Thiago Pereira, que tem 23 medalhas.

Ele chegou às oitavas de final do simples nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e era a melhor campanha de um brasileiro até Tóquio, quando Calderano chegou às quartas.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.

