Huddersfield x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga
A terceira fase da Copa da Liga Inglesa segue nesta quarta-feira. O Manchester City enfrenta o Huddersfield às 15h45 (de Brasília), no Accu Stadium.
Onde assistir Huddersfield x Manchester City ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.
Prováveis escalações
Provável escalação do Huddersfield
Nicholls; Sorensen, Low, Wallace e Roughan; Ledson, Kane, Castledine, Harness e Roosken; Taylor.
Técnico: Lee Grant
Provável escalação do Manchester City
Trafford; Lewis, Aké, Stones e Matheus Nunes; Nico González, Reijnders e Bobb e Bernardo Silva; Savinho e Phil Foden.
Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem
- Árbitro: Michael Salisbury
- Assistentes: Marc Perry e Steven Meredith