Huddersfield x Manchester City: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga

24/09/2025 08h00

A terceira fase da Copa da Liga Inglesa segue nesta quarta-feira. O Manchester City enfrenta o Huddersfield às 15h45 (de Brasília), no Accu Stadium.

Onde assistir Huddersfield x Manchester City ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Prováveis escalações

Provável escalação do Huddersfield

Nicholls; Sorensen, Low, Wallace e Roughan; Ledson, Kane, Castledine, Harness e Roosken; Taylor.

Técnico: Lee Grant

Provável escalação do Manchester City

Trafford; Lewis, Aké, Stones e Matheus Nunes; Nico González, Reijnders e Bobb e Bernardo Silva; Savinho e Phil Foden.

Técnico: Pep Guardiola

Arbitragem

  • Árbitro: Michael Salisbury

  • Assistentes: Marc Perry e Steven Meredith

