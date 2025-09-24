Topo

Esporte

Hansi Flick confia em recuperação plena de Gavi no Barcelona

24/09/2025 10h46

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, comentou nesta quarta-feira com otimismo sobre a nova ausência de Gavi, que ficará afastado dos gramados por cerca de quatro a cinco meses após passar por uma cirurgia no joelho direito. O jogador foi submetido no dia anterior a uma artroscopia para reparar uma lesão no menisco interno, segundo comunicado oficial do clube catalão.

Recuperação como oportunidade

Apesar da gravidade da situação, Flick adotou uma postura positiva. "Quando você recebe uma notícia assim, pensa que é ruim. Mas, pessoalmente, para ele é bom", afirmou o treinador.

"Agora sabemos o que precisa ser feito. Ele tem 21 anos e uma carreira longa pela frente. É preciso pensar nisso, que ele se recupere 100% e se mantenha forte. Deve ser um jogador profissional, trabalhar duro. Temos que ensiná-lo isso", completou.

Histórico de superação

O técnico também destacou o lado emocional do atleta, lembrando que Gavi já havia enfrentado um longo período de recuperação na temporada passada, após uma cirurgia em novembro de 2023 para tratar uma ruptura completa do ligamento cruzado e uma lesão associada no menisco externo do mesmo joelho.

"Ele tem um coração enorme, é muito emocional. Não diria que morreria por este clube, mas vive por ele. Não é fácil para o time, já que ele traz muita qualidade. Todos vamos ajudá-lo a recuperar seu nível", concluiu Flick.

