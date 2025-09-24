Grêmio e Botafogo brigam contra a irregularidade em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão

A temporada não tem sido nada fácil para Grêmio e Botafogo que vão se enfrentar, nesta quarta-feira, às 19h30, na arena gremista, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho ocupa a intermediária 12ª posição na tabela, com 28 pontos, bem atrás do time carioca, em quinto, com 39, porém, longe de sonhar com a disputa do título.

O triunfo no Gre-Nal, com a vitória por 3 a 2 sobre o rival Internacional dentro do Beira-Rio, mudou o clima interno no Grêmio, que pretende aproveitar os seus próximos compromissos. O objetivo traçado pela diretoria é modesto: deixar o time longe da ameaça de rebaixamento.

Mantido no cargo, Mano Menezes não vai comandar o time porque está suspenso, bem como seu auxiliar Sidnei Lobo. Por isso, o time ficará sob o comando de outro auxiliar, Thiago Kosloski, que pediu a liberação da seleção brasileira Sub-20.

O interino terá duas baixas importantes no meio-campo: Arthur Melo, expulso no clássico, e Cuéllar, que fica fora por controle de carga. Dodi e Alex Santana devem entrar no setor. A dupla defensiva, formada por Noriega e Wagner Leonardo, deve ser mantida, apesar da volta de Kannemam, que cumpriu suspensão automática.

No ataque, André Henrique pode ocupar a vaga de Carlos Vinícius, que marcou um dos gols, mas sofreu um edema na coxa direita depois de marcar um dos gols no clássico. O experiente Willian, que se destacou no Gre-Nal, tem presença confirmada e se torna uma esperança a mais pela vitória.

O Botafogo também quer vencer para afastar a pressão sobre o técnico Davide Ancelotti e emendar sua segunda vitória consecutiva, uma vez que ganhou por 1 a 0 do Atlético-MG. Ainda pesa a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, que deu cabo às chances do time conquistar algum título nesta temporada. A meta, neste momento, é garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2026.

A comissão técnica teve uma baixa de última hora. O volante Allan e sua esposa perderam o bebê que estavam esperando e o atleta foi liberado pela diretoria para permanecer com a família. Expulso no último jogo, o atacante Chris Ramos é baixa, o mesmo acontecendo com três outros jogadores suspensos com o terceiro cartão amarelo: o lateral Marçal, além dos meias Montoro e Santiago Rodríguez.

Mas o técnico italiano poderá relacionar os atacantes Artur e Arthur Cabral, recuperados de lesão e que voltaram aos treinos. Com tantas baixas, a saída foi recorrer à base: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Marquinhos, o meia Cauã Zappelini e os atacantes Kauan Toledo e José Kadir foram relacionados.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana e Edenilson; Willian, André Henrique e Pavon. Técnico: Thiago Kosloski (interino).

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Artur; Matheus Martins, Arthur Cabral e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).