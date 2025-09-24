Topo

Volpi salva atacantes, e Grêmio busca empate com Botafogo em jogo atrasado

Goleiro gremista marcou de pênalti nos minutos finais e garantiu o 1 a 1 em Porto Alegre
Goleiro gremista marcou de pênalti nos minutos finais e garantiu o 1 a 1 em Porto Alegre Imagem: Maxi Franzoi/AGIF
Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 21h26

O Botafogo ensaiou vencer com direito a lei do ex envolvendo Cuiabano, mas o goleiro Tiago Volpi salvou uma noite ruim dos atacantes do Grêmio, marcou de pênalti aos 44 minutos do 2º tempo e cravou o 1 a 1 em Porto Alegre. O jogo era atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.

O resultado deixou a equipe de Mano Menezes com 29 pontos e na 11ª posição do torneio. Os cariocas, por outro lado, desperdiçaram a chance de ultrapassar o Mirassol e continuaram no 5º lugar.

Os times voltam a atuar no domingo, agora pela 25ª rodada do Brasileirão. O Grêmio recebe o Vitória a partir das 11h, enquanto o Botafogo tem clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h.

Goleiro minimiza lei do ex

Formado no Grêmio, Cuiabano iniciou a partida contra seu ex-clube no banco de reservas. O lateral, que chegou ao clube gaúcho ainda em 2016 e acabou vendido no ano passado justamente aos cariocas, substituiu o machucado Alex Telles ainda no 1º tempo.

Assim que foi acionado por Davide Ancelotti, o jogador de 22 anos recebeu vaias no estádio de Porto Alegre. E respondeu na bola: no início do 2º tempo, o atleta se infiltrou pela ponta esquerda e fez para o Botafogo com um belo chute. Ele não abdicou de comemorar.

Tiago Volpi reagiu à lei do ex com gol já aos 44 minutos, em pênalti convertido após mão na bola botafoguense em cobrança de falta. O goleiro não tomou muita distância e minimizou o prejuízo gaúcho em Porto Alegre.

Gols e destaques

Mandantes frustrados por goleiro. Embalado diante da vitória no GreNal, o time gaúcho começou o duelo encurralando o adversário e, por pouco, não colheu os frutos antes dos 15 minutos. O problema atendeu pelo nome de Léo Linck, que praticou duas lindas defesas em tentativas de Kannemann e Edenílson.

Botafogo melhora, mas perde lateral. Aos poucos, a equipe de Davide Ancelotti conseguiu entrar no jogo e causar algum dano aos gaúchos principalmente a partir de Artur, que infernizou a vida de Marlon pela ponta direita. Os cariocas, no entanto, perderam Alex Telles machucado — Cuiabano, ex-Grêmio, entrou em meio às vaias de alguns torcedores.

Alex Telles se machucou durante Grêmio x Botafogo, jogo do Brasileirão
Alex Telles se machucou durante Grêmio x Botafogo, jogo do Brasileirão
Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Volpi aparece. A substituição não mudou o comportamento dos visitantes, que calibraram a pontaria, mas foram barrados por grandes intervenções de Tiago Volpi. Primeiro, o goleiro voou em cobrança de falta de Artur, e depois se esticou para evitar o gol que seria de Arthur Cabral.

Lei do ex. O 2º tempo começou com o filme repetido: o Grêmio atacou, mas foi neutralizado pelo Botafogo. A diferença é que, desta vez, os donos da casa acabaram vazados — e por um desafeto. Cuiabano, formado no time gaúcho, recebeu lindo lançamento de Marlon Freitas antes de superar Volpi: 1 a 0.

Cuiabano comemora gol do Botafogo sobre o Grêmio em duelo do Brasileirão
Cuiabano comemora gol do Botafogo sobre o Grêmio em duelo do Brasileirão
Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Atacantes pouco efetivos. Goleiro, não! O gol obrigou o elenco de Mano Menezes a se lançar ao ataque, mas a baixa produtividade ofensiva irritou os torcedores. Depois de Cristian Olivera e Marlon errarem o alvo, Tiago Volpi chamou a responsabilidade: em pênalti marcado já na casa dos 44 minutos, o goleiro teve tranquilidade para deslocar Léo Lick e garantiu o 1 a 1. O duelo ainda teve duas bolas na trave nos acréscimos e, depois do apito final, expulsão de Kaio Pantaleão por reclamação diante da penalidade.

FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 1x1 BOTAFOGO

Data e horário: 24 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Competição: 16ª rodada do Brasileirão
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Andrey Luiz de Freitas
VAR: Ilbert Estevam da Silva
Cartões amarelos: Marcos Rocha (GRE); Marlon Freitas, Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: Kaio Pantaleão (BOT)
Gols: Cuiabano (BOT), aos 8 min do 2º tempo; Tiago Volpi (GRE), aos 44 min do 2º tempo

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (Alex Santana), Dodi e Edenílson (Cristian Olivera); Willian (Cristaldo), Pavón (Alysson) e André (Jardiel). Técnico: Mano Menezes

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Matheus Martins; Artur, Jeffinho (Mateo Ponte) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

