Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

O zagueiro Gil relembrou uma conversa com o técnico Vítor Pereira às vésperas da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, em 2022. O zagueiro disse que foi contra a mudança de esquema proposta pelo português para o segundo jogo, no Maracanã.

O que aconteceu

Defensor afirmou que uma conversa entre lideranças do elenco no CT definiu a estratégia para o jogo no Rio. O treinador optou por uma escalação diferente, com três defensores.

Eu cheguei no CT, o Renato (Augusto) me esperando. Eu falei: boa coisa, não é? Vamos ali conversar com o Vítor. Eu falei, vamos lá. Eu, ele e o Balbuena. Não muda, por favor, não muda o sistema, Vítor. A gente empatou o jogo em 0 a 0 com eles aqui em casa (Neo Química Arena), mas a gente tem chance de ganhar, não vamos mudar o sistema.

Gil, em entrevista ao podcast Podpah

Ele queria jogar com três zagueiros, né? Não, Vitor, deixa ficar tranquilo. Fica tranquilo. Eu marco o Pedro, fica tranquilo. Eu marco o Pedro. Não, tem que botar assim, porque vai... Não, Vítor, por favor, faz isso não. Aí três zagueiros. Cinco minutos de jogo, 1 a 0 para o Flamengo, p....

O Alvinegro foi a campo com a seguinte escalação. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto e Lucas Piton; Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Flamengo largou na frente logo no início do jogo com um gol de Pedro. Na etapa final, o Corinthians chegou ao empate com Giuliano, que entrou no decorrer da decisão.

Aí segundo tempo a gente voltou ao normal, empatou o jogo, chance de virar, chance de virar, irmão. Chance de virar o jogo. Eu falei, não, não é possível. Aí tá bom, 1 a 1, fazer o quê? Vamos para os pênaltis.



O Rubro-Negro ficou com o título do mata-mata após pênaltis. Os cariocas venceram por 6 a 5 e conquistaram o quarto título do torneio. Fagner e Mateus Vital perderam as penalidades dos visitantes, e Filipe Luís perdeu para os donos da casa.

Na reta final de 2022, Vítor Pereira decidiu não dar sequência ao trabalho no Corinthians. Em novembro, porém, ele chegou a um acordo para trabalhar no Flamengo, onde ficou até abril de 2023.

Gil teve uma história marcante no Corinthians. O zagueiro soma 444 partidas pelo Timão, com títulos importantes como o Paulista (2013), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileirão (2015). O defensor anunciou a aposentadoria neste mês após deixar o Santos.