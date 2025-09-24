Giay pode abrir nova sequência como titular no Palmeiras e busca acirrar disputa na lateral com Khellven

O lateral direito Agustín Giay deve seguir entre os titulares do Palmeiras nesta quarta-feira para enfrentar o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores. Caso sua escalação entre os 11 iniciais se confirme, o argentino volta a ter uma sequência começando o jogo depois de pouco mais de um mês.

O camisa 4 briga pela posição com Khellven, que chegou ao Palmeiras em agosto. O atleta, que estava no CSKA, logo ganhou a confiança do treinador e desbancou o argentino. Giay teve sua última sequência entre os titulares entre os dias 6 e 14 de agosto.

Giay voltou a ser titular no último sábado, contra o Fortaleza. Ele entrou para substituir Khellven, que sofreu um trauma no pé na vitória por 2 a 1 sobre River Plate, na Argentina, no jogo de ida. O camisa 12 treinou com o elenco e deve ficar à disposição no banco de reservas.

Os números de Giay no Palmeiras

Agustín Giay chegou ao Palmeiras em meados de 2024, mas só foi se firmar na equipe nesta temporada. Em seu início de trajetória no clube, disputou posição com Mayke e Marcos Rocha, atualmente no Santos e Grêmio, respectivamente.

Nesta temporada, ele fez 35 jogos, 28 como titular. Desde a chegada de Khellven, disputou seis de nove jogos possíveis. E, antes de jogar contra o Fortaleza, vinha de uma sequência de três partidas sem ser utilizado. Contra o River, terá grande teste para dar dor de cabeça a Abel Ferreira.

Palmeiras x River Plate: situação do confronto

A equipe de Abel Ferreira entra em campo com a vantagem obtida na ida. Na Argentina, o time brasileiro superou os donos da casa por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois gols de diferença elimina o Alviverde.