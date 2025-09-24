"Gênios", ironiza Renato após deixar o Fluminense

Após a eliminação do Fluminense para o Lanús na Copa Sul-Americana e o pedido de demissão do comando técnico, Renato Gaúcho se pronunciou através do Instagram na tarde desta quarta-feira. Ele agradeceu à diretoria, à comissão técnica, aos jogadores e aos torcedores.

"Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mario Bitencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico", escreveu.

O técnico ainda se manifestou a respeito das críticas recebidas, mencionando alguns que, segundo ele, se acham "gênios".

"Muito obrigado a imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de "gênios" que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol", concluiu.

Renato assumiu o Fluminense no dia 3 de abril e, desde então, acumulou 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Sob seu comando, o Tricolor carioca alcançou a semifinal do Mundial de Clubes e garantiu vaga na semi da Copa do Brasil, que será disputada contra o Vasco, em dezembro.