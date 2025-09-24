Topo

Esporte

"Gênios", ironiza Renato após deixar o Fluminense

24/09/2025 19h50

Após a eliminação do Fluminense para o Lanús na Copa Sul-Americana e o pedido de demissão do comando técnico, Renato Gaúcho se pronunciou através do Instagram na tarde desta quarta-feira. Ele agradeceu à diretoria, à comissão técnica, aos jogadores e aos torcedores.

"Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mario Bitencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico", escreveu.

O técnico ainda se manifestou a respeito das críticas recebidas, mencionando alguns que, segundo ele, se acham "gênios".

"Muito obrigado a imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de "gênios" que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol", concluiu.

Renato assumiu o Fluminense no dia 3 de abril e, desde então, acumulou 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Sob seu comando, o Tricolor carioca alcançou a semifinal do Mundial de Clubes e garantiu vaga na semi da Copa do Brasil, que será disputada contra o Vasco, em dezembro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Entenda por que Andrés Sanchez participou de reunião do Corinthians com a Caixa

Com presenças ilustres, COB Expo 2025 é oficialmente inaugurada em São Paulo

São Paulo vence Corinthians com autoridade e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chapecoense x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Coritiba x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Atlético-GO x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Oviedo x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Transmissão ao vivo de Palmeiras x River Plate pela Libertadores: veja onde assistir

"Gênios", ironiza Renato após deixar o Fluminense

CBF divulga convocadas da Seleção para a Copa do Mundo de futsal; veja