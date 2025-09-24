Poatan acusa Ankalaev de evitar encontro nos bastidores e dispara: "Campeão de m***"

A menos de duas semanas para a realização do UFC 320, o clima esquentou de vez entre os protagonistas do evento. Magomed Ankalaev e Alex Pereira já estão em Las Vegas (EUA) e, por pouco, não se cruzaram nas dependências do 'Instituto do Performance' do Ultimate. Ou melhor, teriam se cruzado caso o campeão dos meio-pesados (93 kg) não quisesse evitar o encontro. Ao menos é isso que alega 'Poatan'. Através de um vídeo em seu canal no Youtube (veja abaixo ou clique aqui), o striker brasileiro detonou a postura do wrestler russo que, segundo seu relato, teria se escondido em uma sala para evitar o contato antes do combate.

De acordo com Poatan, ele teria avistado o treinador de Ankalaev antes de deixar as dependências do 'UFC PI', mas sem sinais do russo. Quando se direcionou ao seu carro, foi informado por um parceiro de equipe que uma funcionária teria alertado o campeão do Ultimate, que estaria escondido em uma sala do mesmo ambiente, sobre a saída de Alex do local. Sem entender a postura do adversário, o brasileiro foi lembrado por sua equipe que o comportamento de Magomed poderia ter sido motivado por suas frequentes provocações direcionadas ao striker paulista nas redes sociais.

"Uma coisa até engraçada aconteceu agora na saída do 'PI' (Instituto de Performance). Na hora que saí do PI e cheguei no carro, um cara do meu time estava lá dentro ainda e viu. Tinha uma menina do PI falando para o Ankalaev: 'Pode vir, pode vir, ele (Poatan) já foi embora'. P***. Se escondendo, o cara. Se escondendo na salinha. O cara acha que vou encontrar ele e sair brigando com o cara, velho. Não sou idiota (...) Se esconder em uma sala porque estou em um mesmo ambiente? Esse cara é um frouxo (...) Mas que campeão é esse? Campeão de m***! Não pelo que ele fala, mas por hoje ter se escondido em uma sala. Demonstrou que é um cagão", disparou Alex.

Poatan vs Ankalaev

Alex Poatan e Magomed Ankalaev se enfrentam pela segunda vez no próximo dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, pelo título meio-pesado da organização. No primeiro embate entre os dois, em março deste ano, o lutador russo levou a melhor por pontos, conquistando também o cinturão da categoria, que pertencia ao brasileiro desde 2023.

Confira abaixo o relato de Poatan na íntegra:

"Uma coisa até engraçada aconteceu agora na saída do 'PI' (Instituto de Performance). Vi o treinador do Ankalaev. Dava para perceber que ele estava olhando para a gente para tentar cumprimentar ou algo do tipo. Mas também não quero muita ideia não, fiquei na minha. Mas não vi o Ankalaev. O engraçado é que na hora que saí do PI e cheguei no carro, um cara do meu time estava lá dentro ainda e viu. Tinha uma menina do PI falando para o Ankalaev: 'Pode vir, pode vir, ele (Poatan) já foi embora'. P***. Se escondendo, o cara. Se escondendo na salinha. O cara acha que vou encontrar ele e sair brigando com o cara, velho. Não sou idiota. A gente está se preparando para uma luta, sou profissional. O cara pensar isso ao ponto de se esconder em uma sala. Aí depois a mina falar com essas palavras: 'Pode vir que ele já foi embora'. Não sei o que ele falou (na internet). O que o Ankalaev falou? O cara fala besteira, nem tinha visto isso aí (tweet). O cara chegou ao ponto de se esconder dentro do 'PI' com medo. Agora eu sei (o motivo). O cara fala bosta (...) Eu segurava o 'BO' (se tivesse provocado). Se esconder em uma sala porque estou em um mesmo ambiente? Esse cara é um frouxo. Pode ser o empresário do cara falando (na internet). Mas agora o empresário dele não está, aí sobra para o cara. Mas pode falar isso e mais coisas, que eu vou ficar na minha. Nunca vou arrumar uma confusão com o cara. A não ser que ele venha para cima, tenho que me defender também. Não sou hipócrita. Mas que campeão é esse? Campeão de m***! Não pelo que ele fala, mas por hoje ter se escondido em uma sala. Demonstrou que é um cagão. Está se escondendo agora, mas a gente vai estar na jaula trancado, não vai ter para onde correr. A não ser que ele pule a grade. Um campeão de m*** um cara desse. Chama!", relatou Poatan.

