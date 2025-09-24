Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos
A partida entre Fluminense e Lanús, nesta terça-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, foi paralisada após uma confusão envolvendo torcedores argentinos e a Polícia Militar nas arquibancadas do Maracanã.
O tumulto começou no intervalo, quando o Fluminense vencia por 1 a 0, e atrasou o início do segundo tempo. A paralisação durou cerca de 30 minutos. Durante esse período, jogadores do Lanús chegaram a se aproximar da cerca que separa o campo das arquibancadas, tentando acalmar os torcedores e entender a situação.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram confrontos entre torcedores e a Polícia Militar. O episódio repercutiu na imprensa argentina: "Outra vez violência policial no Brasil. Torcedores do Lanús foram reprimidos nas arquibancadas do Maracanã", publicou o jornal "Olé".
O Lanús empatou a partida no segundo tempo e segurou o resultado de 1 a 1, que garantiu a equipe argentina na semifinal da Sul-Americana.