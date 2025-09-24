Topo

Esporte

Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos

Rio

24/09/2025 00h25

A partida entre Fluminense e Lanús, nesta terça-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, foi paralisada após uma confusão envolvendo torcedores argentinos e a Polícia Militar nas arquibancadas do Maracanã.

O tumulto começou no intervalo, quando o Fluminense vencia por 1 a 0, e atrasou o início do segundo tempo. A paralisação durou cerca de 30 minutos. Durante esse período, jogadores do Lanús chegaram a se aproximar da cerca que separa o campo das arquibancadas, tentando acalmar os torcedores e entender a situação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram confrontos entre torcedores e a Polícia Militar. O episódio repercutiu na imprensa argentina: "Outra vez violência policial no Brasil. Torcedores do Lanús foram reprimidos nas arquibancadas do Maracanã", publicou o jornal "Olé".

O Lanús empatou a partida no segundo tempo e segurou o resultado de 1 a 1, que garantiu a equipe argentina na semifinal da Sul-Americana.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Santos: Retorno de Neymar será reforço? Colunistas analisam

'Vexame': Fabíola Andrade analisa queda do Flu na Sul-Americana

Ramón Díaz é solução para o Inter? 'A curto prazo, pode ajudar', diz Alicia

Corinthians: Dirigentes devem pagar em crise financeira? Colunistas debatem

Renato Gaúcho pede demissão após queda do Fluminense na Sul-Americana

Renato Gaúcho surpreende e pede demissão do Fluminense; Marcão assume

Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos

Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana

Ancelotti conversa com elenco da Seleção sub-20 antes de viagem para a Copa

Thiago Silva minimiza vaia a Renato pós-queda do Flu: 'Quem joga somos nós'

Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana