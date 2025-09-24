Topo

Esporte

Fluminense cede empate ao Lanús e cai nas quartas da Sul-Americana

24/09/2025 00h02

O Fluminense está fora da Sul-Americana. Os tricolores empataram por 1 a 1 com o Lanús-ARG, nesta terça-feira, no Maracanã. Como foram derrotados no duelo de ida por 1 a 0, na Argentina, os cariocas foram eliminados da competição na fase quartas de final, com agregado de 2 a 1.

O time de Renato Gaúcho abriu o placar no primeiro tempo, com Canobbio. O clube argentino, porém, empatou na etapa final, com Aquino.

Situação do confronto

Agora, o Lanús espera seu adversário na semifinal. Universidad de Chile-CHI e Alianza-PER se enfrentam nesta quinta-feira, no Chile, para definir o próximo a avançar de fase.

? Resumo do jogo

??? Fluminense 1 x 1 Lanús-ARG ??

?? Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

? Cartões amarelos: Thiago Silva, Freytes e Renê (Fluminense); Segovia (Lanús)

Gols

? Fluminense: Canobbio, 19' 1ºT

? Lanús: Aquino, 22' 2ºT

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Acosta (John Kennedy); Serna (Keno), Canobbio (Riquelme) e Everaldo (Cano)

Técnico: Renato Gaúcho

Lanús: Losada; Pérez (Muñoz), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Segovia (Aquino), Marcelino Moreno (Watson) e Salvio (Morgantini); Castillo (Bou)

Técnico: Mauricio Pellegrino

Como foi o jogo?

O Fluminense começou a partida pressionando o Lanús. Os tricolores tentavam nas bolas aéreas e assustaram em duas oportunidades. No entanto, Everaldo e Acosta cabecearam pela linha de fundo. Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e abriram o placar aos 19 minutos. Serna fez boa jogada e cruzou para Acosta, que escorou para Canobbio mandar de voleio para a rede.

Mesmo após o gol, o Fluminense se manteve no ataque. Os cariocas quase ampliaram aos 23 minutos. Samuel Xavier chutou da entrada da área e acertou a trave argentina.

No segundo tempo, o Lanús tentou avançar em busca do empate. Só que o Fluminense foi quem quase marcou aos oito minutos quando Martinelli ficou com a bola na área e chutou em cima do goleiro Losada. Depois, foi a vez de Freytes aproveitar cruzamento, mas cabecear pela linha de fundo.

Os argentinos não se intimidaram e chegaram ao empate aos 22 minutos. Aquino tabelou com Marcelino Moreno e tocou na saída de Fábio.

Próximos jogos

Fluminense

Recebe o Botafogo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília) do próximo domingo.

Lanús

Visita o Instituto AC Cordoba, no Estadio Juan Domingo Perón, pela décima rodada do Clausura do Argentino, às 20h15 do próximo domingo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos

Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana

Ancelotti conversa com elenco da Seleção sub-20 antes de viagem para a Copa

Thiago Silva minimiza vaia a Renato pós-queda do Flu: 'Quem joga somos nós'

Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana

Fluminense cede empate ao Lanús e cai nas quartas da Sul-Americana

Ferroviária empata no final de não deixa o Goiás abrir vantagem na liderança da Série B

Flu bobeia, cede empate ao Lanús e cai na Sul-Americana dentro do Maracanã

Goiás cede empate à Ferroviária no fim e pode deixar a liderança da Série B

Cuello passa por cirurgia e desfalcará o Atlético-MG até o final da temporada

Novorizontino vence Paysandu com gol no fim e garante permanência no G4