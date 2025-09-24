Fluminense cede empate ao Lanús e cai nas quartas da Sul-Americana
O Fluminense está fora da Sul-Americana. Os tricolores empataram por 1 a 1 com o Lanús-ARG, nesta terça-feira, no Maracanã. Como foram derrotados no duelo de ida por 1 a 0, na Argentina, os cariocas foram eliminados da competição na fase quartas de final, com agregado de 2 a 1.
O time de Renato Gaúcho abriu o placar no primeiro tempo, com Canobbio. O clube argentino, porém, empatou na etapa final, com Aquino.
Situação do confronto
Agora, o Lanús espera seu adversário na semifinal. Universidad de Chile-CHI e Alianza-PER se enfrentam nesta quinta-feira, no Chile, para definir o próximo a avançar de fase.
? Resumo do jogo
??? Fluminense 1 x 1 Lanús-ARG ??
?? Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
? Cartões amarelos: Thiago Silva, Freytes e Renê (Fluminense); Segovia (Lanús)
Gols
? Fluminense: Canobbio, 19' 1ºT
? Lanús: Aquino, 22' 2ºT
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Acosta (John Kennedy); Serna (Keno), Canobbio (Riquelme) e Everaldo (Cano)
Técnico: Renato Gaúcho
Lanús: Losada; Pérez (Muñoz), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Segovia (Aquino), Marcelino Moreno (Watson) e Salvio (Morgantini); Castillo (Bou)
Técnico: Mauricio Pellegrino
Como foi o jogo?
O Fluminense começou a partida pressionando o Lanús. Os tricolores tentavam nas bolas aéreas e assustaram em duas oportunidades. No entanto, Everaldo e Acosta cabecearam pela linha de fundo. Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e abriram o placar aos 19 minutos. Serna fez boa jogada e cruzou para Acosta, que escorou para Canobbio mandar de voleio para a rede.
Mesmo após o gol, o Fluminense se manteve no ataque. Os cariocas quase ampliaram aos 23 minutos. Samuel Xavier chutou da entrada da área e acertou a trave argentina.
No segundo tempo, o Lanús tentou avançar em busca do empate. Só que o Fluminense foi quem quase marcou aos oito minutos quando Martinelli ficou com a bola na área e chutou em cima do goleiro Losada. Depois, foi a vez de Freytes aproveitar cruzamento, mas cabecear pela linha de fundo.
Os argentinos não se intimidaram e chegaram ao empate aos 22 minutos. Aquino tabelou com Marcelino Moreno e tocou na saída de Fábio.
Próximos jogos
Fluminense
Recebe o Botafogo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília) do próximo domingo.
Lanús
Visita o Instituto AC Cordoba, no Estadio Juan Domingo Perón, pela décima rodada do Clausura do Argentino, às 20h15 do próximo domingo.