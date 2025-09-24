Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi rebate críticas de torcedor

A eliminação do Fluminense na Sul-Americana após o empate com o Lanús, nesta terça-feira, junto à saída de Renato Gaúcho do comando técnico do clube, gerou um desentendimento nas redes sociais. A filha do treinador, Carol Portaluppi, rebateu críticas de um torcedor no Instagram.

O Fluminense FC informa que Renato Gaúcho não está mais à frente do comando técnico da equipe. O treinador pediu desligamento após a partida desta terça-feira (23/09). Também deixam o clube os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O clube agradece aos profissionais por... pic.twitter.com/cav2JkZd5e ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 24, 2025

"Vexame é ouvir isso de um tiktoker! Jogou aonde? Muda de profissão e bota teu currículo lá agora, boa sorte, amigão", respondeu ela, em um post feito pela Cazé TV.

Na publicação, o torcedor critica a postura da equipe no jogo de ida, que terminou em 1 a 0 para os argentinos. Ele também contesta as substituições feitas por Renato nos dois confrontos e afirma que a culpa da eliminação é totalmente do treinador.

Pediu para sair

Renato Gaúcho anunciou sua saída do Fluminense na coletiva de imprensa, logo após a eliminação para o Lanús nesta terça. O próprio treinador colocou o cargo à disposição depois da partida.

"Eu acabei de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui. Vocês (jornalistas) vão fazer as mesmas perguntas para ele e quero ver as respostas. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele", afirmou.