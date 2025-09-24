Topo

Fifa anuncia os nomes oficiais dos mascotes da Copa do Mundo de 2026

Zurique

24/09/2025 16h25

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, os nomes dos mascotes que vão representar os três países que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2026. Os personagens, ainda em forma de silhueta terão a identidade definidas: Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos).

Os mascotes foram divulgados em um vídeo nas redes sociais da entidade. Maple foi apresentado como um goleiro trajando a camisa número 1. O nome faz referência à folha que representa a bandeira canadense.

Em seguida, Zayu aparece como um número 9. O nome vem da língua náuatle, que era falada pelo povo Azteca. Já Clutch é definido como um meio-campista norte-americano número dez e tem o azul como cor predominante. As imagens no vídeo sugerem ainda que os três personagens devem ser animais.

No início da apresentação, a peça publicitária mostra a inscrição "Mascots are coming", (Mascotes estão chegando).

Na história das Copas, o primeiro torneio que contou com um personagem foi o Mundial de 1966, realizado na Inglaterra, que apresentou aos amantes do futebol o leão Willie. Desde então, essa prática se tornou uma tradição da competição que é disputada de quatro em quatro anos.

Em 1970, ano em que o Brasil conquistou o tricampeonato, o mascote foi Juanito. Nos Estados Unidos, ano do tetra, Striker, foi o símbolo do torneio. Já em 2002, três personagens representaram a disputa que teve Japão e Coreia do Sul como anfitriões: Kaz, Ato e Nik.

