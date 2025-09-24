Fifa anuncia nomes de mascotes da Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou na tarde desta quarta-feira os nomes das mascotes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. A entidade máxima do futebol criou três personagens: Maple, Zayu e Clutch, cada um referente a um país-sede da competição.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

Não foram divulgadas as imagens de cada mascote, apenas os nomes e uma pequena descrição. O primeiro é Maple, um goleiro canadense. A palavra "Maple", no Canadá, traz significado árvore de bordo, símbolo nacional e da sua famosa folha vermelha que aparece na bandeira do país.

Depois aparece Zayu, que seria um atacante mexicano. O nome vem da língua náuatle, que era falada pelo povo asteca. Ela significa "jovem", e a silhueta presente no vídeo de divulgação da Fifa indica que o personagem terá traços felinos.

Por fim, Clutch é apresentado como um meia, camisa 10 e norte-americano. Pelo vídeo de lançamento, ele será uma ave, de cor predominante azul. No inglês, "Clutch" pode ter significado de alguém decisivo em momentos derradeiros.

Tradição

A tradição das mascotes começou em na Copa de 1966, na Inglaterra, com o leão Willie. Desde então, cada mundial apresentou personagens diferentes, criado de acordo com características do país-sede.

A Fifa não anunciou uma data para a divulgação da imagem completa dos personagens. O sorteio da Copa do Mundo de 2026 está marcado para o dia 5 de dezembro, em Washington D.C., nos Estados Unidos.