Feliz em casa! Charles do Bronx exalta clima "caseiro" para o UFC Rio

24/09/2025 17h01

Após dias de incerteza quanto à permanência no UFC Rio, Charles 'Do Bronx' finalmente tem motivos para comemorar. O ex-campeão peso-leve (70 kg) enfrentará o polonês Mateusz Gamrot no dia 11 de outubro, na luta principal do evento, e não esconde a empolgação por poder se apresentar diante da torcida brasileira. Natural de São Paulo, o lutador considera especial a oportunidade de lutar em solo nacional.

Inicialmente escalado para medir forças com Rafael Fiziev, o brasileiro viu o confronto ser cancelado após o adversário sofrer uma lesão no joelho. Durante alguns dias, chegou a demonstrar frustração com a indefinição e o risco de ficar fora do card. Com Gamrot confirmado como substituto, o cenário mudou, e a preparação segue em ritmo intenso. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Do Bronx destacou a importância do ambiente positivo em que está inserido.

"É bem isso. (Andando pra frente) num timing gigantesco. Dessa vez tem algo diferente. Ficar aqui em São Paulo, a resenha, estar treinando, estar feliz... Tenho (caminhado) de 300 a 400 metros até a academia. É gente buzinando, gritando meu nome. Eu estou feliz pra caraca", relatou.

Caldeirão na arena?

Com 35 aparições no octógono do UFC e recordista de finalizações da organização, o paulista vê o confronto contra Gamrot como mais um capítulo relevante de sua trajetória. E, como já é de costume, promete emoção. Desta vez, no entanto, espera uma atmosfera ainda mais intensa - alimentada pela paixão da torcida local, que esgotou os ingressos para o evento.

"Conto com a torcida e com a energia de todo mundo. Vamos fazer aquilo virar uma La Bombonera", declarou, comparando o clima esperado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, ao mítico estádio do Boca Juniors, na Argentina.

O UFC Rio marcará mais um passo de Charles do Bronx na consolidação de seu legado no Ultimate. Além dele, o card também contará com forte presença de atletas brasileiros, reforçando o apelo nacional do evento.

