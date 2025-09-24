Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin F1, entra para equipe Andretti de Fórmula E

(Reuters) - O brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1, correrá pela Andretti Global na Fórmula E a partir de dezembro, informou a equipe de corrida elétrica nesta quarta-feira.

A 12ª temporada da série começa em São Paulo em 6 de dezembro, no mesmo fim de semana da rodada final da Fórmula 1 em Yas Marina, em Abu Dhabi, com Drugovich sendo liberado de sua função na Aston Martin antes disso.

O piloto de 25 anos é reserva da F1 desde que conquistou o título da Fórmula 2 em 2022 e tem apoiado os pilotos regulares Fernando Alonso e Lance Stroll, ambos contratados pela Aston Martin para 2026.

Embora tenha participado de sessões de treinos, Drugovich não foi necessário como substituto de corrida e agora deve ser liberado antes do final da temporada de Fórmula 1.

Na Andretti, Drugovich se juntará ao campeão britânico de Fórmula E de 2022-23, Jake Dennis.

"Já faz tempo demais que estou sem correr, então estou incrivelmente motivado para voltar às pistas", disse o brasileiro, que competiu em corridas de resistência desde que deixou a Fórmula 2, além de fazer testes na Fórmula E.

"Significa muito saber que estarei competindo em todas as sessões e não apenas servindo como reserva, como fiz nos últimos anos."

Drugovich competiu em duas corridas de Fórmula E como substituto.

O Brasil já teve dois campeões da Fórmula E, com Nelson Piquet Jr. conquistando o título inaugural em 2014-15 e Lucas Di Grassi em 2016-17.

A Andretti Global faz parte da TWG Motorsports, que é proprietária e opera a equipe Cadillac de Fórmula 1, que vai estrear na próxima temporada.

(Reportagem de Alan Baldwin)