Ex-rival, Ian Garry faz previsão ousada para próxima luta de Carlos Prates no UFC

Ian Machado Garry e Carlos Prates já foram adversários dentro do octógono e continuam sendo rivais de divisão, mas, ao que parece, a relação entre os dois se tornou amistosa com o tempo. Prova disso é que, além de acompanharem lado a lado o UFC Paris, realizado no último dia 6 de setembro, as trocas de farpas e provocações deram lugar aos elogios e a uma quase torcida um pelo outro, pelo menos é o que deixa transparecer o irlandês, que fez uma ousada previsão para o próximo compromisso do atleta da 'Fighting Nerds' no Ultimate.

Em entrevista ao site 'Games Hub', Garry projetou uma vitória por nocaute de Carlos Prates sobre Leon Edwards no UFC 322. Atual sexto colocado no ranking meio-médio (77 kg) do Ultimate, o irlandês ainda foi além e previu que o confronto do dia 15 de novembro também vai marcar a despedida do ex-campeão da categoria, seu desafeto.

"Eu sinto que Leon Edwards está a caminho da saída. Mas não acho que ele tem um time forte o suficiente ou vocal o bastante para dizer o que precisa ser dito. Sinto que ele tem um monte de bajuladores atrás dele. Mentalmente, ele é fraco. Eu sinto que o amor dele pelo jogo se foi e não tinha muito de um lutador lá para começo de conversa. Acho que ele vai ser nocauteado (por Carlos Prates), inconsciente, e nós nunca mais vamos ver Leon Edwards novamente", projetou Garry.

Favorito

Mesmo em posição inferior no ranking e sem o mesmo currículo no Ultimate, o brasileiro desponta como ligeiro favorito para vencer o ex-campeão Leon Edwards no UFC 322, de acordo com as bolsas de apostas. Vale lembrar que, em seis combates disputados no octógono mais famoso do mundo, Carlos Prates venceu cinco e foi derrotado apenas uma vez, justamente por Ian Machado Garry, em abril deste ano.

